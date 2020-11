Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: l’iniziativa del Comune di Latina

Anche il Comune di Latina in collaborazione con l’associazione Centro Donna Lilith APS celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne organizzando un incontro on line dal titolo “Il Lavoro per essere libere - Percorsi di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza”.

L’esperienza diretta sul campo e le statistiche nazionali hanno fatto emergere che per le donne che subiscono violenze di vario tipo in ambito famigliare l’attività lavorativa diventa fondamentale non solo per ottenere una indipendenza economica, ma per ricostruire un nuovo percorso di vita attraverso un riconoscimento di sé, del saper fare e attraverso la costruzione di costruzione di nuove relazioni e autonomia personale e di pensiero.

L’incontro on line, trasmesso sulla pagina Facebook e il canale Youtube del Comune di Latina martedì 24 novembre alle ore 16.00, sarà occasione per presentare il lavoro svolto e i risultati ottenuti nell’ambito del progetto finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità “I.L.M.A. – Io Lavoro per la Mia Autonomia”, promosso dal Comune di Latina in partenariato con l’associazione Centro Donna Lilith e avviato circa due anni fa.

In particolare nell’incontro saranno presentati dei percorsi di inclusione e re-inclusione socio lavorativa di donne vittime di violenza di genere e domestica attivati sul territorio di Latina, durante i quali i principali attori (istituzioni, imprenditori e terzo settore) si sono formati sulla tematica in modo da poter portare avanti il progetto utilizzando metodologie utili allo scopo.

Partecipanti:

Damiano Coletta, Sindaco di Latina

Patrizia Ciccarelli, Assessora alle Politiche di Welfare e Pari Opportunità

Simona Lepori, Assessora alle Attività Produttive

Stefania Krilic, Responsabile U.O.C. Servizi Sociali Comune di Latina, Responsabile Progetto I.L.Ma Io lavoro per la mia autonomia

Francesca Innocenti, Centro Donna Lilith Coordinatrice Del Progetto I.L.M.A.

Io lavoro per la mia autonomia

Mara De Longis e Marianna Frattarelli, Laboratorio 11,Imprenditrici e Ideatrici del Percorso del Laboratorio Artigianale Di Pelletteria La.B

Gaia Capurso, Maga Production regista documentario sul percorso laboratoriale La.B

Pina Vallerotonda, Astrolabio, Atelier Acanthus Lab Aps

Si racconta e modera

Giorgia Ortu La Barbera, Comune Di Latina Esperta Di Politiche Di Genere

