Giornata nazionale del trekking urbano a Terracina

In occasione della XVII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, che ha per tema: “Com’è GREEN la mia città” sabato 31 ottobre si terrà a Terracina un interessante evento organizzato dall’Archeoclub d'Italia - Sede di Terracina e con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo della Comune

“La ‘via verde’ di Terracina: camminando nel centro storico alto e basso alla scoperta dei principali parchi archeologico-naturalistici della città” sarà un appuntamento che unisce l’attività fisica alla (ri)scoperta del territorio. Un modo originale per osservare da vicino bellezze a cui siamo talmente abituati che nemmeno vediamo più, cogliendo i piccoli tesori che nasconde il nostro splendido territorio.

Tutte le città che aderiscono alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano hanno preparato degli itinerari incredibili all’interno delle città italiane. Terracina non sarà da meno e permetterà a tutti i visitatori di seguire un percorso che si svolge nel Centro Storico alto e basso di Terracina, tra le colline ausoniche, la marina di Levante e il Borgo Pio.

La partenza è prevista per le ore 10 di sabato 31 ottobre 2020 (con ritrovo ore 9.30) dal Parco della “Fossata”, da cui si raggiunge il colle di S. Francesco e il Belvedere con lo splendido paesaggio costiero e marino delle isole Pontine e del promontorio del Circeo. Si prosegue quindi lungo l’antica Via Appia, passando sotto le mura della città e si raggiunge il Parco della “Rimembranza”. Si scende poi a Piazza Garibaldi, si attraversa Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e il fiume Linea Pio VI e si entra nel Parco del “Montuno”. Da qui si continua fino a Piazza Mazzini, da cui si accede al Parco “Chezzi”. Ripreso il cammino si giunge a Piazza Gregorio Antonelli, si attraversa di nuovo il fiume Linea Pio VI, si percorre un tratto della Via Appia nuova e si arriva infine al Parco "Oasi" di via Posterula. La lunghezza totale del percorso è di circa 2 km per un totale di 3 ore circa di tempo di percorrenza.

Si ricorda, inoltre, che è obbligatoria la prenotazione. Le visite si svolgeranno in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 (distanziamento di sicurezza e interpersonale). I gruppi di visita potranno essere composti da max 20 persone.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo del Comune di Terracina ai numeri 0773.707440 e 0773.707495 o inviare una email all’indirizzo turismo@comune.terracina.it

