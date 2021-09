Giornate del Patrimonio: le iniziative a Formia

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio anche a Formia ci saranno aperture speciali di siti archeologici di grande interesse, incontri e visite guidate.

Tema di quest’anno “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” (Heritage: All inclusive) che sabato 25 e domenica 26 settembre sarà il filo conduttore delle aperture straordinarie di ben quattro siti importanti della città: Tomba di Cicerone, Area Archeologica di Caposele, Cisternone Romano-Torre di Mola.

Due giornate di promozione del patrimonio culturale e di inclusione, durante le quali l’invito a godere delle bellezze del nostro Paese è rivolto a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.

Le iniziative per le Giornate del Patrimonio a Formia sono realizzate dal Comune di Formia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Latina-Frosinone e con il supporto operativo di RTA Sinus Formianus, raggruppamento associativo già gestore di alcuni siti archeologici.

CISTERNONE ROMANO DI CASTELLONE

Sabato 25 settembre dalle 16,30 alle 19,30 e domenica 26 dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30 una guida abilitata, in costume da Antico Romano, guiderà i visitatori nella “Basilica Sotterranea” descrivendo il percorso dell’acqua e le tubature usate dai Romani.

TOMBA DI CICERONE

Nella mattina di domenica 26 settembre, dalle 9.30 alle 13.00, presso la Tomba di Cicerone, per la prima volta riaperta dopo la pandemia, si terranno delle visite guidate teatralizzate dal titolo "A Proposito di Cicerone". Durante le visite, aperta a gruppi di massimo 25 persone alla volta, alcuni figuranti in costume d’epoca, daranno vita a personaggi realmente esistiti e citati da Cicerone. I "protagonisti" racconteranno la vita e le vicende vissute nel Formianum (a cura di Sinus Formianus).Sarà possibile in tal modo ascoltare Tirone, il suo servo personale, Terenzia, sua moglie, e altri personaggi che hanno condiviso con il grande oratore momenti di vita durante i suoi soggiorni nella città di Formiae.I "personaggi" guideranno i visitatori nell’area giardino, circostante il monumento funebre, tra l’ombra dei cipressi e i muri in opus reticulatum.

AREA ARCHEOLOGICA DI CAPOSELE

Sempre domenica 26 settembre dalle 9.30 alle 13.00 una guida abilitata porterà i visitatori nel I secolo a.C. descrivendo le caratteristiche della Villa Marittima Romana. Oltre alle visite teatralizzate, i visitatori potranno visionare le BITTE ROMANE recentemente ritrovate nell’approdo antistante. La descrizione del ritrovamento sarà fatta direttamente dal Sommozzatore che le ha recuperate, Salvatore Gonzalez.

TORRE DI MOLA

Nel pomeriggio di domenica 26 settembre dalle 15 alle 18 una guida abilitata, vestita da romana, guiderà i visitatori nell’esplorazione esterna della Torre, descrivendone le caratteristiche e la Storia.

Si potranno prenotare i propri biglietti gratuiti sul portate Eventbrite, per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine social del Sinus Formianus e il sito ufficiale; oppure inviare una email all’indirizzo sinusformianus@gmail.com o chiamare il numero 3495328280.

L’ingresso è gratuito, per gruppi a numero chiuso e con obbligo di green pass.