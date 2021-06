Giornate Europee dell’Archeologia al Parco di Privernum

€5.00 ingresso e visita guidata, laboratori per bambini gratuiti

Prezzo €5.00 ingresso e visita guidata, laboratori per bambini gratuiti

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il parco Archeologico di Priverno, oltre alle consuete visite guidate, organizza due eventi dedicati alle famiglie sulle domus e la loro ricca decorazione a mosaico che vede coinvolti i grandi in visite tematiche e i piccoli in momenti ludici e di laboratorio.

In programma per sabato 19 giugno alle ore 18.00 una visita guidata alle domus di Privernum, e mentre i bambini potranno partecipare al laboratorio Scopriamo il mestiere dell'archeologo con lo scavo simulato.

Domenica 20 giugno, sempre alle ore 18.00, si terrà la visita guidata I colori delle case di Privernum, alla scoperta della Domus dell'Emblema figurato, per i bambini in programma il laboratorio piccoli Guardo, disegno, incollo… costruiamo un mosaico

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando i numeri 0773 912306 e 347 2330723. Le visite guidate e i laboratori (massimo 10 partecipanti) si svolgeranno nel massimo rispetto delle norme anti COVID-19.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...