Giornate Europee dell’Archeologia: visite guidate al Foro Emiliano di Terracina

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, la Sede di Terracina dell'Archeoclub d'Italia organizza una serie di visite guidate al Foro Emiliano, sito in piazza Municipio.

Il Foro Emiliano costruito tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. era il centro primario della vita amministrativa, civile e religiosa della città. Ancora oggi, a distanza di 2000 anni presenta importanti testimonianze non solo del pavimento lastricato ma anche di monumenti e strutture adiacenti al teatro romano.

Nella giornata di venerdì 16 giugno si terranno le visite guidate gli edifici sacri del Foro Emiliano, sabato 17 giugno al teatro romano dall'esterno e domenica 18 al sistema sostruttivo dall'esterno.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 16 a domenica 18 giugno, la prenotazione è obbligatoria e da effettuare contattando il numero 3383485765. Per maggiori informazioni sono a disposizione il numero tel. 0773701443 e l’indirizzo email win1196@libero.it, sarà possibile effettuare visite anche in lingua inglese (per informazioni ross.renzelli@libero.it ). In occasione di questa ricorrenza il costo di partecipazione sarà di soli 3 euro.