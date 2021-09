Giornate Europee del Patrimonio: le iniziative a Priverno

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, indette dal 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea, con l’intento di far conoscere il patrimonio culturale e di incoraggiare la partecipazione per la sua salvaguardia e trasmissione alle future generazioni, si terrà a Priverno un fine settimana di visite guidate all’auditorium Santa Chiara e al Palazzo Antonelli che ospita il Museo Archeologico della città.

Sabato 25 settembre dalle ore 17.00 alle ore 20.00 si potrà partecipare a un percorso all'interno del polo didattico museale per scoprire la Chiesa di Santa Chiara con il suo ricco patrimonio architettonico e artistico, la mostra di reperti archeologici “Mettiamoci la firma è di scena il Marchio”, allestita al suo interno e, per i più curiosi, una visita ai magazzini di scavo fra i “segreti” dell'archeologia.

Domenica 26 settembre dalle ore 18.30 alle ore 20.30 si potrà partecipare a delle visite guidate presso il Palazzo Antonelli che ospita il Museo Archeologico in compagnia dell’architetto Francesco Tetro. Un tour speciale al Museo “con gli occhi all’insù”, per svelare l’arte nell’arte. La storia, il restauro, lo straordinario patrimonio pittorico tardo-liberty del Palazzo accompagnano il percorso museale in un emozionante dialogo con l'antico. I gruppi per l’ingresso al Museo sono di massimo 15 persone e la prenotazione è obbligatoria.

L’appuntamento

È dunque per i pomeriggi di sabato 25 e domenica 26 settembre a Priverno. Il green pass e la prenotazione sono obbligatori. Per info e prenotazioni rivolgersi ai numeri 0773.912306 (dalle 10 alle 13) e 347 2330723