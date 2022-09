Giornate Europee del Patrimonio: visite guidate a Cori

Indirizzo non disponibile

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio nate per promuovere il patrimonio culturale e sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia delle bellezze nostrane, il Comune di Cori annuncia due giorni di visite guidate all’ex convento agostiniano e alla Chiesa di Sant’Oliva.

Le visite guidate, organizzate dall’Associazione Arcadia, si terranno sabato 24 e domenica 25 settembre alle ore 11.00.

Durante la visita guidata si potrà ammirare la Chiesa di Sant’Oliva edificata nella prima metà del XII secolo sui resti di un tempio romano e all’interno di essa la splendida Cappella del Crocifisso (conosciuta anche come Cappella di Sant'Agostino), costruita sulla navata occidentale demolita tra il 1467 ed il 1480 e caratterizzata dal bellissimo ciclo pittorico che narra storie dell’Antico e Nuovo Testamento. Alle spalle della chiesa è situato il convento agostiniano (1467-1481), oggi sede del Museo della Città e del Territorio.

L’appuntamento

È dunque per sabato 24 e domenica 25 settembre alle ore 11.00. La partecipazione è gratuita.