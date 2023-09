Giornate Europee del Patrimonio: visite guidate al Comprensorio e Antiquarium di Minturnae

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio presso lo splendido Comprensorio archeologico della millenaria Minturnae si terranno una serie di iniziative al parco archeologico.

Sabato 23 e domenica 24 settembre infatti si terranno delle visite guidate a tema “Patrimonio InVita”.

Una vera e propria immersione tra i monumenti, strade, edifici ottimamente conservati e nel suggestivo Antiquarium dove sono custodite statue, reperti di varie dimensioni ed epoche che raccontano la storia del territorio. In questo periodo inoltre l’Antiquarium ospita la mostra a cura del direttore Musumeci, dal titolo Spiriti di Olimpia. Immagini di Paritani, in esposizione una serie di fotografie di atleti in luoghi di archeologia industriale, in un suggestivo dialogo con le statue dell’Antichità classica.

L’appuntamento

È dunque per sabato 23 e domenica 24 settembre. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0771.680093 e la pagina Facebook del Comprensorio Minturnae.