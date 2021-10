Giornate FAI d’autunno a Cori

Torna l’appuntamento organizzato dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) per la promozione e la salvaguardia delle bellezze artistiche, storiche, architettoniche e ambientali del nostro Paese.

Anche in questa edizione autunnale che si terrà sabato 16 e domenica 17 ottobre in tutta Italia ci saranno aperture straordinarie con visite guidate a prezzi irrisori in oltre 600 luoghi di circa 300 città, a questi si aggiungono altri 42 beni delle Forze Armate che, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto saranno aperte al pubblico.

Le Giornate FAI d’Autunno si terranno anche a Cori dunque sabato 16 e domenica 17 ottobre potranno visitare vari luoghi suggestivi e ricchi di storia grazie all’aiuto di alcune guide d’eccezione.

Le Mura Poligonali e gli impianti del "Pozzo Dorico"

Gli studenti del Liceo Musicale Manzoni e del Liceo Classico Dante Alighieri, in questa occasione Apprendisti Ciceroni per il FAI condurranno i visitatori lungo le mura poligonali che circondano Cori alla scoperta di tre dei terrazzamenti su cui nei secoli sono state costruiti edifici pubblici e privati. Durante la visita guidate si potranno ammirare ruderi di epoca romana in perfette condizioni, costruzioni del periodo medievale e successivi.

Le visite guidate si terranno sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 con partenza ogni 15 minuti per gruppi di massimo 10 persone.

Piranesi e il Complesso di Sant’Oliva

Nelle giornate di sabato e domenica (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00) partiranno gruppi di massimo 15 persone ogni 15 minuti per ammirare la mostra dedicata a Piranesi e il Complesso di Sant’Oliva che ospita oltre agli edifici ecclesiastici anche il Museo della Città e del Territorio e il Teatro Pistilli. In conclusione della visita guidata si potrà assistere all’interno del Teatro a esibizioni dei ragazzi del Liceo Musicale Manzoni di Latina.

Tempio dei Dioscuri

Sito nella parte sud-orientale della terrazza del foro che caratterizza il cuore di Cori, era il santuario maggiore dell’antica città ed era dedicato a Castore e Polluce, figli di Zeus e della regina spartana Leda, che giunsero in aiuto ai Romani durante la battaglia del Lago Regillo. Sembrerebbe che il tempio si stato edificato nei primi decenni del V secolo a.C. ma poi nel III e poi le II secolo a.C. è stato riadattato per raggiungere nel I secolo a.C. l’aspetto che è giunto ai giorni nostri. Durante la visita guidata sarà possibile scoprire nel dettaglio la storia del tempio e le bellezze che custodisce. Le visite guidate partiranno da Porta Romana per gruppi di massimo 15 persone ogni 15 minuti sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

L’Archivio Storico

Di solito chiuso al pubblico l’Archivio Storico di Cori è stato inaugurato nel 1998 e custodisce documentazione varia dal 1519 al 1970 usata molto spesso per tesi di laurea, mostre, convegni, pubblicazioni di vario tipo. Anche per l’archivio le visite guidate partiranno per gruppi di massimo 10 persone ogni 15 minuti sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Cappella della SS. Annunziata

Definita "la Cappella Sistina dell'Agro Pontino”, la cappella appella della SS. Annunziata fa parte del comprensorio dell’oratorio risalente al XIV secolo che sorge fuori le mura in prossimità dell'antica via Pedemontana. All’interno della cappella, solitamente fruibile solo su prenotazione, si possono ammirare affreschi che si che si estendono sull'intera superficie delle pareti e della volta, raffigurando storie del Vecchio e del Nuovo Testamento, santi e apostoli. Le visite guidate partiranno per gruppi di massimo 10 persone ogni 15 minuti sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Chiesa di San Salvatore

La chiesa che sorge nei pressi del Tempio dei Dioscuri, attualmente chiusa al pubblico per via dei restauri in corso, custodisce alcune tra le opere d’arte più significative dell’intera città. L’edificio sorto in epoca medievale è stato rimaneggiato più volte nel corso della storia, gli ultimi interventi sono databili al XVII secolo. Le visite guidate partiranno da Porta Romana per gruppi di massimo 15 persone ogni 15 minuti sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Per partecipare alla visite guidate è obbligatoria la prenotazione da effettuare sul sito ufficiale del FAI e il green pass.