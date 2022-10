Giornate FAI d’Autunno: un tour guidato nel cuore di Fondi

Indirizzo non disponibile

Undicesima edizione per le Giornate FAI d’autunno che permettono a curiosi e appassionati di visitare luoghi di interesse naturalistico, storico, architettonico e artistico di solito chiusi al pubblico.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre ben 700 luoghi in 350 città italiane saranno oggetto di visite guidate con contributo libero a cura dei giovani ciceroni del FAI. Un modo originale e inclusivo per conoscere le bellezze del nostro patrimonio nazionale e sostenere le attività del Fondo Ambiente Italiano (FAI).

Anche a Fondi sono in programma visite guidate per tutto il fine settimana, un vero e proprio tour alla scoperta del centro storico messo a punto dal team del FAI della delegazione di Gaeta in collaborazione con il Comune di Fondi e il Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Gli studenti del distretto, in particolare dell’IIS Gobetti-De Libero di Fondi e dell’IIS E. Fermi di Gaeta, accompagneranno i visitatori in un tour che partirà dal Castello con il suo Museo Civico e la terrazza panoramica, toccherà Palazzo Caetani con il suo passetto, si sposterà presso la chiesa di San Martino e raggiungerà il quartiere ebraico attraverso i suggestivi vicoli del centro storico fondano. Alla Giudea sarà possibile visitare, oltre al cortile, il giardino, un appartamento dove sarà proiettato un video sulla città di Fondi e il museo ebraico.

L’appuntamento

È dunque nel centro storico di Fondi sabato 15 e domenica 16 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.