Giornate FAI d’Autunno: visite guidate ed eventi a Sezze

Dal 15/10/2022 al 16/10/2022

Nuovo appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno che giungono alla loro 11° edizione: oltre 700 luoghi in 350 città italiane sabato 15 e domenica 16 ottobre apriranno al pubblico che potrà ammirare le bellezze paesaggistiche, architettoniche e artistiche del nostro Paese con un piccolo contributo.

Anche alcuni luoghi di Sezze, dall’antica storia e dai panorami mozzafiato, saranno oggetto di visite guidate a cura dei volontari della Delegazione Fai di Latina in collaborazione con il Gruppo Fai Giovani.

Proprio in questa occasione è stato pensato un percorso inedito e sorprendente, che consentirà di ammirare luoghi sacri inaccessibili da tempo o interessanti scorci di dimore private, come tra gli altri il Romitorio di Santa Lucia (con un pregevole Giudizio Universale), la Chiesa della Sacra Famiglia (nel Conservatorio in cui generazioni di setini hanno fatto il loro primo ingresso a scuola), il Museo Diocesano (con il suo ricchissimo patrimonio di oggetti sacri), o ancora la volta affrescata del salone di Palazzo Boffi.

Ad accogliere i visitatori ci saranno 150 Apprendisti Ciceroni, giovani studenti provenienti dai Licei Alighieri e Manzoni di Latina e Da Vinci per Terracina, un piccolo gruppo anche dal liceo Pacifici de Magistris di Sezze.

Nel corso della mattinata di domenica alle ore 11.00 alla presenza delle autorità, del viceprefetto Raffaele Bonanno e della Capo Delegazione di Latina, Gilda Iadicicco, verrà, inoltre, ufficialmente apposta la targa del “Luogo del Cuore FAI” presso il Monastero delle Clarisse, per la cui tutela nel 2020 sono state raccolte più di 8000 firme.

Per tutto il fine settimana Sezze sarà animata di eventi, spettacoli dal vivo, letture e mostre, che completeranno e arricchiranno i percorsi pensati per i visitatori.

L’appuntamento

È dunque nel centro storico di Sezze sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Percorsi

I Visitatori troveranno i relativi Banco Accoglienza dove versare il contributo.

1)Concattedrale di S. Maria, Museo Diocesano e Chiesa della Sacra Famiglia;

2)Chiese di S. Lorenzo, Sant'Anna, S. Pietro e Paolo;

3)Monastero delle Clarisse e Museo Archeologico;

4)Palazzo Boffi, Palazzo Tirletti

5)Romitorio di S.Lucia

Accoglienza presso la Chiesa di Santa Parasceve

Eventi

Sabato 15 ottobre

Ore 10:30 Chiesa di Santa Anna

la Compagnia Teatrale Nemeo presenta: “L’eredità di Superio De Magistris e Giacinta Pacifici”

Ore 16:30 Chiesa di Santa Parasceve

Letture Erranti a cura di Lucia Viglianti

Ore 17:30 Chiesa di Sant’Anna

breve conferenza del Prof. Giancarlo Onorati

Ore 17:30 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

breve relazione sulle Confraternite e sul Collegio dei Gesuiti a cura dell 'Avv. Sinuhe Luccone e Sig. Dante Ciotti

Durante la giornata, corteo storico e rivisitazioni medievali a cura dell’Associazione Antiqua Setia



Domenica 16 ottobre

Ore 10:00, Piazza antistante la Concattedrale di Santa Maria

passeggiata nelle Decarcie, gli antichi rioni di Sezze, tra storia, curiosità e tradizioni. A cura dell’associazione “Le Decarcie”

Ore 11:00, Apposizione della targa “Luogo del Cuore FAI’ al Monastero delle Clarisse, alla presenza delle Autorità cittadine, della Delegazione FAI di Latina e Gruppo FAI - Giovani Latina, accompagnamento a cura dell’Associazione musicale “Fiati di Sezze”

Ore 11:30 Auditorium San Michele Arcangelo

Letture Erranti a cura di Lucia Viglianti

Ore 11:30 Chiesa della Sacra Famiglia

breve relazione del Dott. Ernesto Di Pastina, Presidente del Conservatorio Corradini di Sezze

Ore 16:30 Chiesa di Sant’Anna

breve conferenza del Prof. Giancarlo Onorati

Ore 16:30 Antiquarium Comunale

Letture Erranti a cura di Lucia Viglianti

Ore 17:30 Chiesa di San Lorenzo

la Compagnia Teatrale Nemeo presenta: “C’era na ota a Sezze Minestrino”

Durante la giornata, corteo storico e rivisitazioni medievali a cura dell’Associazione Antiqua Setia