Giornate FAI d’Autunno: visite guidate a Gaeta

XII edizione per le Giornate FAI d’Autunno, una iniziativa grazie alla quale per un fine settimana diventano accessibili luoghi spesso chiusi al pubblico o poco valorizzati e si possono conoscere grazie alla visite guidate dagli Apprendisti Ciceroni del FAI, studenti che per un giorno diventano guide turistiche.

Sono ben 700 luoghi in 350 città italiane che aderiscono all’iniziativa nel week end di sabato 14 e domenica 15 ottobre, tra queste c’è anche Gaeta che apre al pubblico un luogo di grande suggestione l’Auditorium San Lucia in via Ladislao e le viuzze del centro storico a Gaeta Medievale.

Posto nel cuore di Gaeta Medievale, l’auditorium che in origine era una chiesa edificata nel VII secolo dedicata a Santa Maria in Pensulis e dal XV secolo anche a Santa Lucia di Siracusa. È stata una delle parrocchie più antiche della città, nella quale dal 1387 si recavano a pregare re Ladislao e la regina Costanza Chiaramonte. Da anni sconsacrata, la chiesa è un fulgido esempio dell'architettura romanica della città di Gaeta dei secoli X-XII riconvertita nel 2016 in edificio teatrale e ristrutturata, il nuovo edificio è stato inaugurata nel dicembre 2021.

La ex chiesa ha una pianta basilicale a tre navate, senza transetto e con abside semicircolare in corrispondenza della navata maggiore. Il campanile sorge nell'angolo ovest della chiesa, tra l'abside semicircolare e la navata laterale di destra; è della tipologia a torre, con base quadrangolare, e risale al XII secolo.

Le decorazioni barocche aggiunte nel corso dei secoli sono state smantellate negli anni ’30 del secolo scorso per riportare la chiesa all’antica austerità.

Le visite guidate dagli studenti dell’Istituto superiore Fermi di Gaeta si terranno sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.00 con gli ultimi ingressi alle 17.30.

Le visite guidate a Gaeta Medievale, sempre in compagnia degli studenti del Fermi, porteranno il pubblico alla scoperta di vicoli, portoni, giardini nascosti, terrazze posti tra via Ladislao, Via Rosmini e salita Chiaromonte. La durata della passeggiata guidata è di circa un’ora e si terranno sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.00 con ultima partenza alle ore 17.00.

L’appuntamento

È dunque a Gaeta sabato 14 e domenica 15 ottobre.