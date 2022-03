Giornate FAI di Primavera a Gaeta

Prezzo non disponibile

Con l’arrivo della bella stagione, tornano puntuali le Giornate FAI di Primevara giunte alla loro XXX edizione. Una manifestazione che promuove le bellezze del nostro Paese che spesso non sono aperte al pubblico per la maggior parte dell’anno.

Anche quest’anno torneranno ad aprire al pubblico oltre 700 luoghi in 400 città italiane che nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 marzo saranno meta di visita guidate dagli Apprendisti Ciceroni.

Anche la Delegazione FAI di Gaeta aderisce all’iniziativa organizzando delle visite guidate alla Villa Irlanda Grand Hotel. Una costruzione dei primi del ‘900 edificata tra le mura di una villa romana risalente al I secolo A.C. appartenuta a Marco Filippo, padre adottivo dell’imperatore Ottaviano Augusto.

La villa fu fatta costruire nel 1912 dal conte Sergej Stenbock Fermor, cugino dell'ultimo zar di Russia nella zona delle ville e residenze di Vindicio alle porte di Gaeta sud. Nel 1924 la villa fu ceduta a una famiglia di Gaeta. Negli anni Trenta la residenza signorile fu trasformata in un luogo di ritiro dove si stabilì l’oridine religioso Pontificio Collegio Irlandese. Gli irlandesi costruirono altri edifici accanto a quello principale: il convento, la casa delle suore e la casa delle arance. Durante la seconda guerra mondiale gli irlandesi furono allontanati e la villa divenne sede di un comando tedesco. Negli anni successivi alla guerra la villa cadde in stato di abbandono fino ai lavori effettuati negli anni ’70 dalla famiglia Spinosa che ne ha fatto oggi un grande albergo di lusso composto da 5 fabbricati storici e un lussureggiante giardino di oltre 60mila metri quadrati.

Per visitare la Villa Irlanda Grand Hotel non serve la prenotazione, per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito del FAI.