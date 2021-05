Giornate FAI di Primavera: gli appuntamenti a Gaeta

Anche Gaeta aderisce alle Giornate FAI di Primavera con degli appuntamenti organizzati dalla delegazione FAI cittadina in collaborazione con gli Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico "E Fermi" Gaeta.

Tre sono gli itinerari delle visite guidate che si svolgeranno sabato 15 e domenica 16 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, tutti legati alle bellezze di Gaeta e al cinema.

La visita guidata allo splendido B&B il Vecchio e il Mare dove si sono svolte le riprese del film Compromessi Sposi con Vincenzo Salemme, da cui ammirare una vista mozzafiato sul golfo di Gaeta.

Grazie all’Itinerario: Il Cinema a Gaeta, oltre a fare un tour nei luoghi più belli della parte medievale della città si potranno scoprire quanti e quali film e serie tv sono state girate in questi luoghi, tra questi alcune scene di The New Pope di Sorrentino, della serie ormai famosa in tutto il mondo dell’Amica Geniale, o alcune scene della serie Game of Thrones girate nel 2020.

Con la visita guidata alla villa che è stata set del film Croce e Delizia di Simone Godano con: Alessandro Gasmann, Fabrizio Bentivoglio, Jasmine Trinca, Filippo Schicchitano, Lunetta Savino, Anna Galiena, oltre a scoprire uno splendido immobile posto sul promontorio tra la fine della spiaggia di S. Agostino e una baia denominata "Ciampa di Cavallo", godere della vista mozzafiato, si potranno scoprire diversi aneddoti sulle riprese del film.

Per partecipare alle visite guidate e prenotare il proprio tour occorre consultare il sito del FAI. Le visite avranno un costo di 3 euro a persona.