Giornate FAI per la Scuola: gli studenti pontini raccontano le bellezze del territorio

Quando le bellezze locali coinvolgono più generazioni e contribuiscono ad avvicinare i giovani alla storia della propria terra: ecco che arrivano le Giornate FAI per la Scuola. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, quest’anno si terrà on line nel rispetto delle norme anti COVID e a seguito della Didattica a Distanza che molti studenti devono seguire.

Dall’8 al 13 marzo il web sarà invaso da video e veri e propri reportage realizzati dagli studenti Apprendisti Ciceroni del FAI. Saranno centinaia i luoghi raccontati dai giovani formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, centinaia di visite guidate online, con video in diretta Instagram e in differita sui canali IGTV delle Delegazioni FAI, visibili da tutti anche sul sito www.giornatefaiperlescuole.it .

Oltre 4000 Apprendisti Ciceroni, 700 video in programma, di cui 122 in diretta nella sola giornata di mercoledì 10 marzo, e 264 luoghi da visitare online, quasi 50 in più dell’edizione del 2019: sono numeri che dimostrano il desiderio dei giovani studenti di uscire dall’isolamento, per vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e di educazione tra pari, anche se a distanza, e per non perdere l’opportunità di formarsi e di arricchirsi culturalmente, raccontando insieme al FAI le bellezze del nostro Paese.

Una settimana piena di contenuti che permetteranno a studenti e non di conoscere la propria storia e definire la propria identità di cittadino attraverso i luoghi più suggestivi, più belli e antichi del territorio, ma anche i loro stessi istituti scolastici spesso siti in edifici storici, in un modo divertente, originale e innovativo.

Le Giornate FAI per la scuola sono sostenute anche da AGN ENERGIA che in occasione di questa settimana di eventi on line lancerà il sondaggio “La tua idea Green” su www.giornategreen.agnenergia.com/sondaggio-premio. Dal 17 febbraio al 16 maggio 2021 gli studenti potranno indicare le azioni che ritengono prioritarie per la salvaguardia dell’ambiente, in linea con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 definiti dall’ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite. Partecipando e registrandosi i ragazzi avranno la possibilità di vincere una tessera Feltrinelli da 500€ e far dedicare alla loro scuola l'adozione di un pino domestico centenario nel Parco dell'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli (GE), Bene del FAI dal 1983.

Tra le località raccontate dagli studenti Apprendisti Ciceroni del FAI ci saranno anche alcuni luoghi del cuore della provincia pontina: gli Apprendisti Ciceroni del Campus dei Licei Ramadù – Cisterna parleranno dell’incantevole Giardino di Ninfa e andranno in onda giovedì 11 marzo alle ore 14.30 e venerdì 12 marzo alle 10.30; gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Dante Alighieri di Latina parleranno dell’edificio che ospita l’Istituto Tecnico Vittorio Veneto in una trasmissione in onda lunedì 8 e martedì 9 marzo alle ore 15.30; gli Apprendisti Ciceroni del Campus dei Licei Ramadù – Cisterna parleranno dello splendido Parco Archeologico di Norba e andranno in onda giovedì 11 marzo alle ore 13.30, venerdì 12 marzo alle 14.30

