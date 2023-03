Giornate FAI di Primavera 2023: le località aperte nella provincia pontina

Tornano puntuali, come ogni anno, per la loro 31° edizione le Giornate FAI di primavera: uno dei maggiori eventi nazionali dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 marzo oltre 750 luoghi in 400 città italiano saranno visitabili a prezzi davvero contenuto: luoghi non sempre aperti al pubblico, che celano dei tesori proprio sotto i nostri occhi, ai quali non diamo abbastanza importanza o non ci è capitato di visitare.

Monumenti, ville, chiese, palazzi storici, giardini, parchi, musei, biblioteche, botteghe artigiane, paesaggi e ancora arte e cultura: un ricchissimo patrimonio che caratterizza tutto il nostro splendido Paese a nostra disposizione e visitabili grazie a percorsi pensati per l’occasione e guidati dagli apprendisti Ciceroni del FAI.

Anche nella provincia pontina si potranno visitare una serie di località con offerta libera a partire dai 3 euro.

Villa di Domiziano a Sabaudia

All’interno della Riserva Naturale di Circe, una vasta area che si estende all’interno del Parco Nazionale del Circeo, è posta la Villa di Domiziano, proprio sulle sponde del Lago di Paola. La costruzione, occupata dal I secolo a.C. fino al III-IV secolo d.C, è stata edificata su costruzioni precedenti, consta in una zona residenziale al nord, eccezionalmente aperta al pubblico in questa occasione, con una peschiera con imponenti porticati e una zona dedicata alle terme di cui rimangono splendidi marmi policromi.



Sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, i turni di visita partiranno ogni 10 minuti per gruppi di 15 persone. Non è necessaria la prenotazione. In occasione delle Giornate FAI di Primavera sarà disponibile per i visitatori un servizio navetta andata/ritorno che ogni 30 minuti collega piazza Mafalda di Savoia a Sabaudia con la Villa di Domiziano (costo della navetta 2 euro da pagare all’autista).

Gli apprendisti Ciceroni sono studenti de liceo Manzoni di Latina, del Ramadù di Cisterna di Latina, Pacifici De magistris di Sezze, Liceo Da vinci di Terracina, Liceo Vittorio Veneto di Latina, Liceo Dante Alighieri di Latina e Liceo Majorana di Latina.

Villa Ponte Tavolato a Fondi

La villa si trova sull’Appia, nella zona che attraversa i Monti Aurunci tra Fondi e Formia, costruita intorno a un fulcro già esistente è una proprietà privata della famiglia Purificato. Il Maestro Purificato, a lungo direttore dell'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, fu una figura di spicco della vita culturale italiana. Presso la sua villa furono ospiti negli anni ’70 e ’80 importanti personalità del mondo del cinema, dell’arte e politi dell’epoca. Fu sede anche del Premio Nazionale Fondi La Pastora, istituito proprio da Purificato.

Gli apprendisti ciceroni dell’Istituto Gobetti De Libero di Fondi accompagneranno il pubblico in visite guidate dalla durata di circa mezzora che si terranno sia sabato che domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Termette di Torre Paola a Sabaudia

Nei pressi dell’omonimo lago, svetta la Torre di Paola, cinquecentesca costruzione sorta nei pressi di un impianto termale risalente all’epoca tarda repubblicana da poco scoperto e restaurato e per la prima volta aperto al pubblico. Questo impianto termale, che fu visitato da importanti personaggi politici e patrizi del tempo, era probabilmente riferibile a una villa sorta sulla sponda del lago, sulla quale è stato costruito in epoca medievale un monastero. Il suo impianto è simile alle Terme del Foro di Ercolano e probabilmente era approvvigionato da un sistema di serbatoi posti a monte.

Questo luogo sarà aperto solo agli iscritti a FAI (sarà possibile iscriversi in loco) sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, per gruppi di massimo 15 persone. La visita ha una durata di circa 20 minuti e l’ultimo ingresso sarà alle 17.