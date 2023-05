A Sermoneta le Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico

Orario non disponibile

Quando Dal 13/05/2023 al 21/05/2023 Orario non disponibile

In diverse località italiane dal 13 al 21 maggio si terrà l'edizione 2023 delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico una serie di iniziative per scoprire le meravigliose opere d’arte, manoscritti, e beni culturali di vario tipo conservati in Musei, Archivi e Biblioteche delle diocesi e chiese italiane.

Il tema di quest’anno è Oltre lo scivolo. Beni culturali ecclesiastici: dall'accessibilità all'inclusione. Anche Sermoneta aderisce alla manifestazione con una serie di iniziative a cura del Centro Studi Duilio Cambellotti, realizzate in collaborazione con il Museo dell’Abbazia di Valvisciolo e la Fondazione Roffredo Caetani e con il patrocinio del Comune di Sermoneta e la Diocesi Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Due fine settimana, sabato 13 e domenica 14 e sabato 20 e domenica 21 maggio, per scoprire insieme il patrimonio artistico di diversi luoghi della cultura del comune pontino: ben quattro incontri che si terranno presso il Castello Caetani, l’Abbazia di Valvisciolo, il Museo Diocesano d’Arte Sacra di Sermoneta e la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo.

L’appuntamento

È per sabato 13 e domenica 14 e sabato 20 e domenica 21 maggio a Sermoneta. Gli incontri sono a ingresso libero.

Il programma

Sabato 13 maggio

ore 10:30 Castello di Sermoneta

“Il patrimonio culturale di Sermoneta: attualità e fruizione diffusa”

Il Museo diocesano e le opere d'arte delle chiese di Sermoneta, a cura della Diocesi

I beni culturali del Castello Caetani, a cura della Fondazione Roffredo Caetani

Il patrimonio storico/artistico civico, a cura del Comune di Sermoneta

Domenica 14 maggio

Ore 18.30 Abbazia di Valvisciolo

Presentazione del sito web e del catalogo del Museo dell'Abbazia di Valvisciolo

“La collezione di stampe del Museo Abate White” a cura del Museo dell'Abbazia

Sabato 20 maggio

Ore 17.30 Museo diocesano d’Arte sacra di Sermoneta

Presentazione del sito web del Museo diocesano d'arte sacra di Sermoneta e dei materiali scientifici e didattici, a cura della Diocesi

“Pietro Coleberti. La lunetta della Collegiata di Sermoneta” a cura della Diocesi

Domenica 21 maggio

ore 18.00 Chiesa collegiata S. Maria Assunta in Cielo di Sermoneta

“Le Storie della vita della Vergine (1603) nella Collegiata di Sermoneta” a cura della Diocesi