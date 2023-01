Giorno della Memoria: musica e poesia ebraica al femminile a Fondi

Torna anche nel 2023 la rassegna Ecosuoni, giunta alla sua XIII edizione e per il suo primo appuntamento dell’anno si celebra una ricorrenza importante: il Giorno della Memoria.

In programma per venerdì 27 gennaio si terrà presso il Museo Ebraico di Fondi il concerto “Donne Musica e Poesia nella Tradizione Ebraica Europea Fino alla Shoah” fortemente voluto e curato dall’Ente Naturale Regionale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi in collaborazione con l’Associazione Canto di Eea.

Il Trio Canto di Eea (formato da Laura Polimeno alla voce, Caterina Bono al violino e Indiana Raffaelli al contrabbasso) darà voce a versi e musiche di poetesse e musiciste di cultura ebraica europea, uno spaccato particolare della vita artistica delle donne delle comunità ebraiche europee, prima, durante e dopo la Shoah. Il repertorio toccherà ambiti colti e tradizionali e attraverserà vari secoli e paesi, varie lingue e dialetti verranno cantati: l’inglese del settecento, il sefardita medioevale, l’yiddish dell’Europa orientale, il tedesco dei boemi.

Un concerto pensato per sensibilizzare, soprattutto le nuove generazioni, sul tema della memoria storica: ricordare il tragico passato è necessario per non compiere le stesse atrocità avvenute durante il regime Nasi-Fascista.

L’appuntamento

È per venerdì 27 gennaio a partire alle ore 19.00 e alle 20.30 presso il Museo Ebraico di Fondi. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione da effettuare al numero 339/3885338 o all’indirizzo email associazionecantodieea@yahoo.it è obbligatoria.

Il programma del concerto

Morris Rosenfeld 1862-1923 Mayn Rue Platz per voce e violino

Miriam Harel 1892-1944 Kalt per voce sola

Tradizionale yiddish musicata da Chava Alberstein 1947 e i Kletzmatics Ovnt Lid

Marion Bauer 1882-1955 Prelude, Pastoral and Dance op.25 per violino e contrabbasso

Harriet Abrams 1758-1821 Little boy blue per voce violino e contrabbasso

Tradizionale sefardita Nani per voce e violino

Harriet Abrams 1758-1821 Crazy Jane per voce violino e contrabbasso

Tradizionale sefardita Avrix mi galanica per voce violino e contrabbasso

Anna Margolin 1887-1952 testo e Chava Alberstein 1947 musica Di Goldene Pave per voce violino e contrabbasso

Tradizionale sefardita Morenica per voce violino e contrabbasso

Ilse Weber 1903-1944 Wiegala per voce violino e contrabbasso

Ilse Weber 1903-1944 Ich wandre durch Theresienstadt per voce violino e contrabbasso