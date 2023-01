Giorno della Memoria: a Opera Prima va in scena “Binario 21… per non dimenticare”

Prezzo non disponibile

In occasione del Giorno della Memoria torna un appuntamento ormai tradizionale al teatro di Opera Prima, una produzione della longeva compagnia pontina dedicata al tema del “non dimenticare”.

In scena sabato 28 gennaio alle ore 21.00 Binario 21 … per non dimenticare scritto diretto e interpretato da Agnese D’Apuzzo e Zahira Silvestri coadiuvate alle luci e alla fonia da Andrea Grassi.

Lo spettacolo è liberamente tratto dall’omonimo libro scritto da Liliana Segre insieme a Felice Cappa e Moni Ovadia.

Il binario 21 del titolo è quello della stazione centrale di Milano dal quale tra il 1943 e il 1945 partirono i tantissimi treni carichi di oltre 600, tra donne, uomini e bamnini ebrei italiani deportati verso i campi di concentramento di Auschwitz, Mauthausen o i campi di lavoro italiani di Fossoli e Bolzano. Tra quei 600 ci fu anche la 13enne Liliana Segre che partì insieme al padre verso Auschwitz il 30 gennaio 1944 e dal quale lei riuscì a fare ritorno da sola e segnata per tutta la vita da questa tragica vicenda.

Lo spettacolo non vuole essere una illustrazione delle barbarie subite dai deportati ma il racconto della forza dell’essere umano che nonostante tutto mantiene viva la speranza, che si aggrappa al ricordo di giorni felici passati e resiste alle umiliazioni, ai patimenti, alla violenza e alla morte.

Binario 21 parla di chi ha fatto ritorno, di chi è riuscito a sopravvivere e a raccontarlo affinché nessun altro possa mai rivivere tanto orrore.

L’appuntamento

È per sabato 28 gennaio alle ore 21.00. È consigliata la prenotazione da effettuare ai numeri 347 7179808 e 331 7872869.