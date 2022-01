Giorno della Memoria: le celebrazioni ad Aprilia

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria istituito dall’'Assemblea generale delle Nazioni Unite per non dimenticare le vittime dell’Olocausto e le barbarie commesse nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale.



Ad Aprilia la sezione cittadina dell’ANPI con il patrocinio del Comune di Aprilia organizza una settimana di iniziative ospitate presso la sala Manzù della Biblioteca Comunale.



È stata inaugurata una mostra dal titolo “La memoria non si ferma” aperta al pubblico fino al 27 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. All’inaugurazione è intervenuto il presidente della Commissione Cultura Federico Cola per i saluti istituzionali.



Nel Giorno della Memoria si terrà in Sala Consiliare alle ore 10.00 un importante discorso-dibattito al quale parteciperanno anche gli studenti della scuole di Aprilia, sempre organizzato dall’ ANPI di Aprilia. All’evento – che sarà moderato dal prof. Filippo Fasano, presidente ANPI “Vittorio Arrigoni” di Aprilia – interverranno lo studioso della Shoah Andrea Cavola e lo storico e docente Ugo Mancini. Prenderanno parte al momento di riflessione pubblica anche il Sindaco di Aprilia Antonio Terra e l’Assessore alla Cultura Gianluca Fanucci.



Nel pomeriggio a conclusione della mostra alle ore 17:00 presso la Biblioteca comunale verrà proiettato il film “L’oro di Roma” di Carlo Lizzani.