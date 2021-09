Al Giardino di Ninfa si parla di ambiente, economia e futuro

Un appuntamento che unisce cultura, attenzione per l’ambiente, economia e sguardo verso il futuro è quello che ospiterà nel fine settimana il Giardino di Ninfa, ovvero la presentazione del libro edito da Baldini+Castoldi “Persona. Ambiente. Profitto. Quale futuro?” dell’ex Ministro di Grazia e Giustizia e presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick.

L’incontro, organizzato dalla Fondazione Roffredo Caetani, sarà moderato dal giornalista Antonio Cianciullo, curatore del blog Ecologica sul quotidiano La Repubblica e responsabile del canale tematico Terra dell’HuffPost. Ad aprire il pomeriggio un saluto di Tommaso Agnoni presidente della Fondazione.

Il saggio propone una riflessione sul futuro prossimo del mondo ancora funestato dalla pandemia. In un periodo in cui il tema ambientale è strettamente legato a ogni aspetto della nostra vita, dall’economia alla politica e via dicendo, è necessario che i Paesi cooperino e camminino in una stessa direzione di ripresa e attenzione. “C’è bisogno di un’economia che rispetti l’uomo e il pianeta; che includa; che sia al servizio del bene comune; che non sia di ostacolo al cammino verso un mondo diverso. – si legge in una nota dell’organizzazione – dalla carbon tax alla regolamentazione ambientale tra Stato e Regioni, dalle nuove prospettive di inurbamento e migrazione alla tutela del paesaggio e della biodiversità, dalla rinascita delle comunità locali alla questione climatica: la nostra Carta costituzionale può indicarci la via da seguire, affinché il bilancio tra profitto e ambiente non risulti più squilibrato a esclusivo vantaggio del primo. Una riflessione lucida e appassionata sul futuro del nostro ecosistema. Un appello accorato per rinnovare il “patto dell’arcobaleno” con cui si concluse il primo diluvio universale di fronte alla minaccia incombente di una nuova catastrofe: ambientale, climatica, giuridica e sociale”.

L’appuntamento

È dunque per sabato 4 settembre alle ore 17.30 presso lo splendido Giardino di Ninfa, per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare sui canali social del giardino. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, l’evento sarà disponibile nei giorni successivi sul canale Youtube della Fondazione Roffredo Caetani.

