Gita al Faro: a Ventotene l’11° edizione del festival letterario

Torna l’atteso e ormai tradizionale festival letterario di Ventotene Gita al Faro: per una settimana alcuni autori sono invitati a soggiornare nella splendida isola pontina e a scrivere un racconto ispirato dalla bellezza della natura, dalla storia di Ventotene e Santo Stefano e dall’interazione con abitanti e visitatori.

La manifestazione, giunta alla sua XI edizione, prende nome dall’omonimo romanzo di Virginia Wolf ed è diretta da Loredana Lipperini, ideata e organizzata da Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca, promossa dall’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, con il patrocinio del Comune di Ventotene.

I sei scrittori ospiti di questa edizione soggiorneranno sull’isola, visitandone i luoghi più suggestivi e in particolare il carcere borbonico di Santo Stefano, parteciperanno a incontri e dibattiti e nella serata di chiusura del festival consegneranno il loro racconto che sarà letto per la prima volta al pubblico.

I protagonisti della XI edizione sono: Edoardo Albinati (Rizzoli), Gianrico Carofiglio (Einaudi), Francesca d’Aloja (Baldini+Castoldi), Vincenzo Latronico (Giunti), Chiara Tagliaferri (Mondadori), William Wall (Nutrimenti).

Autori celebri che non hanno bisogno di presentazioni che si lasceranno affascinare da questi luoghi, così significativi non solo perché erano terre di confino, ma soprattutto perché sono stati sede di momenti importanti per la storia d’Italia e d’Europa (è proprio a Ventotene che nel 1941 Spinelli, Rossi e Colorni hanno scritto il Manifesto che ha gettato le basi per la costruzione di una Europa unita).

In virtù di questo legame con la storia e la nascita di valori moderni che si terrà un focus dedicato al settecentesco carcere borbonico di Santo Stefano, per la cui salvaguardia l’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, promotrice del festival, è impegnata da anni. Per la sua rilevanza storica e architettonica, il Governo italiano ha avviato un importante progetto di recupero e valorizzazione del complesso carcerario coordinato dalla Commissaria straordinaria Silvia Costa, che parteciperà alla serata conclusiva del festival.

Sarà proprio la sera del 25 giugno che si concluderà il festival con un incontro speciale durante il quale la lettura dei racconti dei sei ospiti di questa edizione, saranno inframmezzate dalle musiche originali del pianista Matteo Rossi. I racconti saranno poi pubblicati dalla casa editrice Ultima Spiaggia di Ventotene.

Sarà inoltre presentata l’antologia L’isola delle storie, sempre edita da Ultima Spiaggia, che raccoglie gli oltre 60 racconti composti dagli autori ospitati nelle prime dieci edizioni del festival: Barbara Alberti, Stefania Auci, Marco Baliani, Stefano Bartezzaghi, Daria Bignardi, Caterina Bonvicini, Laura Bosio, Gianfranco Calligarich, Giovanni Cocco, Mauro Covacich, Maurizio De Giovanni, Viola Di Grado, Marcello Fois, Ernesto Franco, Fabio Geda, Siegmund Ginzberg, Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Antonella Lattanzi, Loredana Lipperini, Marco Lodoli, Giusi Marchetta, Michele Mari, Michela Marzano, Cristina Morales, Letizia Muratori, Michela Murgia, Matteo Nucci, Francesco Pacifico, Laura Pariani, Marco Peano, Francesco Pecoraro, Sandra Petrignani, Carmen Pellegrino, Romana Petri, Tommaso Pincio, Gilda Policastro, Rosella Postorino, Laura Pugno, Veronica Raimo, Elisabetta Rasy, Elisa Ruotolo, Evelina Santangelo, Igiaba Scego, Stefano Sgambati, Tiziano Scarpa, Walter Siti, Paola Soriga, Elena Stancanelli, Fabio Stassi, Carola Susani, Andrea Tarabbia, Nadia Terranova, Emanuele Trevi, Nadeesha Uyangoda, Mariolina Venezia, Sandro Veronesi, Fabio Viola, Simona Vinci, Wu Ming 1, Zerocalcare.

L’appuntamento

È dunque presso la libreria Ultima Spiaggia di Ventotene da mercoledì 22 a sabato 25 giugno.