Gita al Faro: torna il festival letterario di Ventotene

Torna una delle manifestazioni più originali e suggestive dell’estate pontina: il festival letterario di Ventotene “Gita al Faro”.

La manifestazione, che trae il titolo dal celebre romanzo di Virginia Woolf, si terrà nella splendida isola pontina da mercoledì 21 a sabato 24 giugno. Nato da una idea di Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca, è promosso dall’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, con il patrocinio del Comune di Ventotene.

Direttrice artistica del festival è Loredana Lipperini, scrittrice di grandi successi e conduttrice radiofonica di una delle trasmissioni più amate dagli appassionati di letteratura: Fahrenheit in onda su RadioTre.

Ogni anno sono invitati sull’isola alcuni scrittori che soggiornando a Ventotene e visitando lo splendido Carcere di Santo Stefano sono chiamati a scrivere un racconto ispirato a questi luoghi e alla loro particolare storia. “si capì subito che Gita al faro non avrebbe proposto semplicemente presentazioni di libri e conversazioni con i villeggianti – afferma Loredana Lipperini – A Gita al Faro c'è soprattutto l'idea del dono. Un dono che l'isola fa a chi scrive, restituendogli la solitudine e la bellezza di sette giorni in cui si è chiamati soltanto a osservare, respirare, e restituire. Un dono che gli scrittori fanno all'isola, nel racconto finale che viene letto con il faro alle spalle”.

Giornate di osservazione, di storia, di natura, di riflessione, che si caratterizzeranno con gli incontri serali con i sei autori ospiti quest’anno: Donatella Di Pietrantonio (Einaudi), Federica Manzon, (Aboca Edizioni), Monica Acito, (Bompiani), Giosuè Calaciura (Sellerio), Chiara Gamberale, (Salani), Vera Gheno, (Rizzoli).

Il festival si concluderà con la giornata di sabato 24 giugno durante la quale si terrà la lettura dei racconti scritti dagli ospiti, in sottofondo le note del pianoforte suonato da Andrea Ceccarelli e alle spalle il faro di Ventotene. Nella serata ci sarà inoltre un particolare focus sul settecentesco carcere borbonico di Santo Stefano, per la cui salvaguardia l’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, promotrice del festival, è impegnata da anni. Verrà infatti presentato sabato 24 giugno alle 19 Novantanove Celle L’ergastolo di Santo Stefano in Ventotene di Pier Vittorio Buffa e Anthony Santilli, primo volume della collana dedicata a Santo Stefano, edito da Ultima Spiaggia in collaborazione con l’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus.

L’appuntamento

È dunque a Ventotene, presso la libreria Ultima Spiaggia, dal 21 al 24 giugno. La partecipazione è libera e gratuita.

Il programma del festival

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

Ore 22.00 | Libreria Ultima Spiaggia

Incontro con:

Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi)

Federica Manzon, Il Bosco Del Confine (Abioca Edizioni)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO

Ore 22.00 | Libreria Ultima Spiaggia

Incontro con:

Monica Acito, Uvaspina (Bompiani)

Giosuè Calaciura, Una Notte (Sellerio)

VENERDÌ 23 GIUGNO

Ore 22.00 | Libreria Ultima Spiaggia

Incontro con:

Chiara Gamberale, I Fratelli Mezzaluna (Salani)

Vera Gheno, Parole d’altro genere (Rizzoli)

SABATO 24 GIUGNO

Ore 19.00 | Libreria Ultima Spiaggia

Presentazione del libro Novantanove Celle: L’ergastolo di Santo Stefano in Ventotene

di Pier Vittorio Buffa e Anthony Santilli

Ore 22.00 | Giardini del Comune

Alla Luce del Faro: l'Isola inventata dagli scrittori

Letture di:

Monica Acito, Giosuè Calaciura, Donatella DI Pietrantonio, Chiara Gamberale, Vera Gheno, Federica Manzon

Al pianoforte: Andrea Ceccarelli