Gita al Faro: il festival letterario dell’isola di Ventotene

Torna per la sua XIII edizione il festival letterario Gita al Faro che si tiene ogni anno nella splendida isola di Ventotene.

Un festival che unisce l’amore per la letteratura (non a caso il nome della manifestazione è preso dal titolo di un celebre romanzo di Virginia Woolf) con la storia di questa isola, le sue bellezze naturali, che riflette sull’idea di confino, infatti Ventotene in tempi antichi e soprattutto durante il Ventennio fascista fu luogo nel quale venivano relegati intellettuali contrari al regime, omosessuali e altre persone considerate “indesiderate”. Durante il confino, proprio su questa piccola ma suggestiva isola a due passi dal Carcere Borbonico di Santo Stefano, fu pensato e scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi il Manifesto di Ventotene che ha posto le basi per la creazione dell’Unione Europea.

E se il confino era inteso in modo negativo come allontanamento dalla civiltà, può essere, soprattutto al giorno d’oggi, inteso positivamente come momento di raccoglimento, lontani dalla caotica quotidianità moderna, utile per riflettere e creare. Da qui l’idea di invitare degli scrittori, far passare loro qualche giorno sull’isola, raccontare la sua storia, farli vivere a contatto con i suoi abitanti e chiedere loro di scrivere un racconto ispirato da questa esperienza.

Così nasce il festival Gita al Faro, grazie alla felice intuizione di Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca con Lidia Ravera, e così si struttura: incontri con il pubblico, passeggiate e visite ai luoghi ricchi di storia dell’isola e scrittura, letture e dibattiti.

Il festival letterario, che vede la direzione artistica di Loredana Lipperini è promosso dall’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, con il patrocinio del Comune di Ventotene, con il patrocinio e la partecipazione della Lega Navale Italiana.

Dunque dal 19 al 22 giugno sei scrittori, Annalisa Camilli, Giulia Caminito, Gaja Cenciarelli, Veronica Galletta, Fabio Genovesi, Teresa Radice e Stefano Turconi, soggiorneranno a Ventotene, dialogheranno col pubblico e si lasceranno conquistare dall’isola. Fino al giorno di chiusura del festival quando verranno letti i racconti scritti in questi “giorni di confino”.

Come è ormai consuetudine durante il festival si terrà un focus particolare sul settecentesco carcere borbonico di Santo Stefano, per la cui salvaguardia l’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, ente promotore del festival, è impegnata da anni. Due gli appuntamenti dedicati con le presentazioni dei volumi, Uccidi il tiranno di Pier Vittorio Buffa, Bruno Manfellotto, Anthony Santilli e Fuga

da Santo Stefano di Vittorio Buongiorno, editi da Ultima Spiaggia.

Inoltre sarà presente la Lega Navale Italiana per promuovere l’amore per il mare, la cultura e le tradizioni marittime, attraverso l’avviamento agli sport nautici del pubblico più giovane e le attività a bordo di una delle “barche della Legalità”: imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e assegnate dall’autorità giudiziaria alla Lega Navale Italiana per realizzare attività culturali, sportive e di protezione ambientale.

L’appuntamento

È dunque presso la piazza principale, la Libreria Ultima Spiaggia e i Giardini di Ventotene dal 19 al 22 giugno.

Il programma della manifestazione

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Ore 22.00 | Libreria Ultima Spiaggia

Loredana Lipperini incontra

Annalisa Camilli, L'ultimo Bisonte

Giulia Caminito, Mitiche, Storie di Donne dell'Antica Grecia

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

Ore 19.00 | Libreria Ultima Spiaggia

Pier Vittorio Buffa, Bruno Manfellotto, Anthony Santilli, Uccidi il Tiranno!

Storia e imprese di Acciarito, Mariani e Zaniboni, attentatori rinchiusi a Santo Stefano

Ore 22.00 | Libreria Ultima Spiaggia

Loredana Lipperini incontra

Veronica Galletta, Pelleossa (Minimum Fax)

Teresa Radice con Stefano Turconi, Il Contastorie (Bao Publishing)

VENERDÌ 21 GIUGNO

Ore 22.00 | Libreria Ultima Spiaggia

Loredana Lipperini incontra

Gaja Cenciarelli, A Scuola non si Muore (Marsilio)

Fabio Genovesi, Oro Puro (Mondadori)

SABATO 22 GIUGNO

Ore 19.00 | Libreria Ultima Spiaggia

Vittorio Buongiorno, Fuga da Santo Stefano

Le Evasioni dell'Ergastolo Borbonico

Ore 22.00 | Giardini del Comune

Alla Luce del Faro: l'Isola inventata dagli scrittori

Letture di:

Annalisa Camilli, Giulia Caminito, Gaja Cenciarelli, Veronica Galletta, Fabio Genovesi, Teresa Radice e Stefano Turconi

Con un racconto scritto per Gita al Faro da Donatella Di Pietrantonio

Al pianoforte: Matteo Rossi