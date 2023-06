A La Feltrinelli l’autrice Giulia Di Napoli incontra i lettori per un firmacopie

Un romanzo d’esordio che racconta la vita di una donna, nella sua “semplice complessità” dall’infanzia, passando per l’adolescenza e arrivando alla maturità. Un romanzo di formazione nel quale riconoscersi ed emozionarsi, ritrovare sogni comuni, aspettative, delusioni, lotte e sconfitte. Questo è il contenuto di “Via delle mimose. Storie di ieri” romanzo d’esordio dell’autrice pontina Giulia Di Napoli editato da Atlantide.

Per scoprire insieme le vicende della protagonista Gloria e scambiare pareri, opinioni o semplici chiacchiere con l’autrice si terrà un firma copie presso la libreria Feltrinelli di Latina sabato 10 giugno dalle 15 alle 20.

Un’occasione imperdibile sia per chi ha già letto il romanzo e vuole farselo autografare dall’autrice o porre qualche domanda e per chi ancora non lo ha letto e vuole saperne di più.

L’appuntamento

