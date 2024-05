Il Golfo di Gaeta e la Via Appia: a Formia il Rotary celebra le bellezze del territorio

Si chiuderà con un convegno sulla candidatura della Via Appia a Patrimonio dell’UNESCO l’interessante manifestazione inaugurata mercoledì 22 maggio a Formia presso la Torre di Mola e organizzata dal Rotary Club Formia – Gaeta in collaborazione con il Circolo Filatelico Cicerone e la FIOF.

È proprio in occasione dei 40 anni del Rotary Club Formia – Gaeta che è nata l’idea della mostra "Il Golfo di Gaeta, la trasformazione del paesaggio tra Cartoline Storiche e Foto Moderne" che si tiene in questi giorni presso la Torre di Mola.

L'affascinante idea di mostrare il territorio attraverso le cartoline è un modo per raccontare i luoghi ma anche il cambiamento dei costumi nel corso del tempo, una Storia fatta di tante storie, di ricordi e racconti. Di cartolina in cartolina si può ricostruire il cambiamento che avviene negli anni nei luoghi di villeggiatura.

Dopo una inaugurazione che ha visto partecipare le principali autorità della città: il sindaco Gianluca Taddeo, la presidente del club Stefania Valerio, il presidente regionale della Fiof Luigi Grieco, il delegato del Vescovo di Gaeta e la dottoressa Angela Maria Ferroni, responsabile per il ministero della candidatura UNESCO dell'Appia e il presidente della commissione cultura del club Antonio Bruno, e che ha visto anche l’emissione di un annullo postale dedicato all’evento, la manifestazione è proseguita con la mostra vera e propria.

L’iniziativa si concluderà venerdì 24 maggio alle ore 10.30 con un convegno che si terrà presso la Sala Ribaud del Palazzo Comunale.

Nell’incontro si farà il punto della situazione sulla candidatura della Via Appia a entrare a far parte del Patrimonio dell’UNESCO. Grazie anche alla mostra diffusa tra i luoghi della cultura posti sulla Regina Viarum, Livia e le Altre Raccontano, si potrà comprendere più a fondo l’inestimabile valore di una via storica che ha portato pellegrini e viandanti in lungo e in largo nel nostro territorio da secoli.

Al convegno interverranno: Stefania Valerio Presidente Rotary, Cristiana Ruggini Direttrice Museo Archeologico Nazionale di Formia, il sindaco Gianluca Taddeo, l’architetto Antonio Bruno e si collegherà in video Angela Maria Ferroni Responsabile candidatura UNESCO Via APPIA.

L’appuntamento

È per mercoledì 22 e giovedì 23 maggio presso la torre di Mola e venerdì 24 presso la sala Ribaud del Palazzo Comunale di Formia. L’ingresso è libero e gratuito.