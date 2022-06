Giornata del Rifugiato: tre giorni di eventi a Latina

Indirizzo non disponibile

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato il Comune di Latina e il SAI– Sistema Accoglienza Integrazione organizzano una serie di iniziative che si terranno dal 17 al 19 giugno. Tanti appuntamenti per tutte le età per ribadire l’importanza dell’accoglienza di tutti coloro che sono costretti a fuggire dal proprio paese e cercare una vita più dignitosa altrove.

Il primo appuntamento è per venerdì 17 giugno alle ore 18.30 presso i Giardini del Comune dove si terrà la presentazione del libro di Stefania Krilic “Ti porterò a Dakar, ma solo per pochi giorni” seguita da un dibattito al quale prenderanno parte le associazioni attive sul territorio nei processi di integrazione culturale e nelle attività di inclusione e accoglienza.

Sabato 18 giugno, sempre a partire dalle ore 18.30, nell’arena del Museo civico Duilio Cambellotti si svolgerà una serata dedicata all’arte, alla musica e alla lettura con i ragazzi e le ragazze inseriti nel progetto SAI – Sistema Accoglienza Integrazione.

La rassegna si chiuderà domenica 19 giugno al parco Vasco de Gama, dove dalle 18.30 verranno allestiti laboratori per bambini e letture animate, per poi concludere la giornata con una partita di calcio che vedrà scendere in campo da una parte i ragazzi del progetto SAI e dall’altra una squadra formata da esponenti dell’Amministrazione comunale.