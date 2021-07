Greg e i Rockin’ Revenge in concerto a Sabaudia

Proseguono gli eventi che animano l’estate di Sabaudia, musica, spettacolo, intrattenimento per tutti, ma sempre nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Dopo il successo del concerto di Sergio Caputo, ancora musica in piazza del Comune ma condita di battute, ironia e sketch con lo spettacolo del celebre Claudio Gregori, meglio conosciuto come Greg del duo comico Lillo & Greg.

Sabato 17 luglio a partire dalle 21.30 Greg proporrà un grande concerto rock il Big Rock’n’roll show fatto di rivisitazioni e parodie di grandi classici del genere: un viaggio musicale all’insegna del rock’n’roll, dal rockabilly al rhytm and blues e all’hillbilly, con i brani di grandi come Buddy Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Billy Lee Riley, Carl Perkins e in più brani inediti scritti dallo stesso Greg e da esilaranti sketch.

Accanto a lui sul palco i Rockin’ Revenge, musicisti dall’esperienza ventennale come Andrea Pesaturo (chitarra), Clem Bernabei (piano), Ivano Sebastianelli (contrabasso), Riccardo Colasante (batteria).

L’appuntamento

È dunque per sabato 17 luglio alle 21.30 in piazza del Comune a Sabaudia

