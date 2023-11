Riapre la Grotta Guattari: due giorni di visite guidate

Indirizzo non disponibile

Riapre la Grotta Guattari, teatro di importanti ritrovamenti e testimonianza inestimabile degli ultimi 60mila anni di storia che ci permette di conoscere il clima e i cambiamenti morfologici del territorio dalla preistoria a oggi.

Sabato 25 novembre la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, in collaborazione con la Delegazione FAI di Latina, il CNR-Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l’Università Tor Vergata e il Comune di San Felice Circeo presenterà a Sabaudia il nuovo percorso di visita, arricchito da un itinerario didattico rinnovato che include inoltre un’esperienza di realtà virtuale immersiva. (per informazioni e prenotazioni sabap-lazio.eventi@cultura.gov.it).

A partire dalle 10.30 saranno illustrate le ultime ricerche effettuate alla presenza delle maggiori autorità e gli importanti aggiornamenti su quanto si sapeva finora.

Nel pomeriggio di sabato 25 e la mattina di domenica 26 novembre si terranno anche delle visite guidate aperte al pubblico a cura del FAI Delegazione di Latina.

Sabato dalle 15.30 alle 17.30 e domenica dalla 10 alle 13. Per prenotare la propria visita guidata è possibile scrivere una email all'indirizzo latina@delegazionefai.fondoambiente.it.

L’appuntamento

È dunque presso la grotta Guattari nel pomeriggio di sabato 25 novembre e durante la mattina di domenica 26.