Gué Pequeno a Latina: il concerto al Fogliano Hotel

Nuovo grande appuntamento con la musica per l’estate al Fogliano Hotel al lido si Latina: mercoledì 10 ottobre il protagonista della serata sarà uno dei rapper più acclamati in Italia, Gué Pequeno.

All’anagrafe Cosimo Fini, Gué Pequeno è uno dei rapper di punta della scena hip hop italiana. Con Jake La Furia e il produttore Don Joe ha fondato i Club Dogo, supergruppo con cui ha pubblicato molti album di grande successo, tra cui Mi Fist e Dogocrazia.

Gué Pequeno è un artista instancabile: dal 2009 pubblica un album all’anno. Nel 2011, Gué ha pubblicato il disco d’esordio da solista, Il ragazzo d’oro, certificato Disco D’Oro. Nel 2013, è stata la volta di Bravo ragazzo, certificato Disco di Platino. Nel 2015, Gué Pequeno è stato il primo artista made in Italy a firmare per l’iconica etichetta discografica Def Jam Recordings, con la quale ha rilasciato il terzo album Vero, certificato Disco D’Oro. Nel 2016 insieme a Marracash, Gué ha inciso Santeria, certificato Disco di Platino. Nel 2017 è arrivato il quarto album solista, Gentleman, certificato Doppio Platino, e nello stesso anno Gué è stato anche l’artista italiano più ascoltato su Spotify. Il 14 settembre 2018 ha rilasciato il quinto disco Sinatra, da cui sono stati estratti i brani Bling Bling (Oro), Trap Phone feat. Capo Plaza, Borsello feat. Sfera Ebbasta & Drefgold e 2% feat. Frah Quintale. Sinatra è una grande dichiarazione di libertà: il disco, diviso tra un’anima più trap e una più latina, è vario, originale, solido e al livello delle migliori produzioni internazionali. Nel corso degli anni, Gué Pequeno ha collaborato con i maggiori artisti hip hop italiani, tra cui Noyz Narcos del TruceKlan, J-Ax, Marracash ed Entics. Nel 2021 Guè Pequeno ha annunciato il cambio di pseudonimo in Guè in seguito all’uscita del settimo album Guesus. Guesus, inserito nella lista dei migliori album dell’anno di Rolling Stone Italia, è stato certificato doppio disco di platino e contiene collaborazioni con Coez, Ernia, Rick Ross, Geolier, Marracash ed Elisa.

L’appuntamento

L’appuntamento al Fogliano Hotel sul lungomare di Latina con Gué Pequeno è per mercoledì 10 agosto. I biglietti sono disponibili su ticketmaster.it; per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.ilfoglianohotel.it.