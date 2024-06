Al Circolo Cittadino la presentazione del libro “La guerra in provincia di Littoria ottant’anni dopo”

In occasione dell’80° anniversario della Linea Gustav, dello Sbarco di Anzio-Nettuno e della fine della guerra in Provincia di Littoria sarà presentato al Circolo Cittadino di Latina il libro “La guerra in provincia di Littoria ottant’anni dopo (1944-2024)- Avvenimenti, conseguenze, considerazioni” di Pier Giacomo Sottoriva.

Il volume, edito da Mauro e Massimiliano Vari Latina, è un riflessione di quanto accaduto durante il secondo conflitto mondiale nella provincia di Latina, allora Littoria. Un’attenta ricostruzione dei fatti con un altrettanto attenta disamina critica del periodo.

Il libro sarà presentato giovedì 20 giugno alle ore 17.30 presso il Circolo Cittadino di Latina alla presenza dell’autore che dialogherà con il prof. Clemente Ciammaruconi.