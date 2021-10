Halloween Party al Centro Commerciale Morbella

Halloween si avvicina, e per quanto molti storcano il naso pensando che è una festa che non ci appartiene, sarà un’occasione per i bambini per tornare a mascherarsi e divertirsi in maniera spensierata.

Anche il Centro Commerciale Morbella ha in programma un pomeriggio di festa a partire dalle 15.30.

In un’atmosfera tenebrosa, animatori in costumi spaventosi accoglieranno i bambini per divertirsi insieme con laboratori creativi a tema, sculture di palloncini e spettacoli di magia.

L’appuntamento

È dunque per domenica 31 ottobre a partire dalle 15.30 al Centro Commerciale Morbella.

