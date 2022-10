Halloween 2022: visite guidate a tema a Sermoneta

Arriva la sera più spaventosa dell’anno, quella in cui fantasmi, mostri, streghe e più ne ha, più ne metta girano tra di noi in cerca di… dolcetti!

E anche se molti continuano a portare avanti la polemica che Halloween non è una festa nostrana (dimenticandone evidentemente le origini cristiane e l’antica diffusione in tantissime culture diverse), perché non rendere ancora più sentita una festa che per molti è l’ennesima occasione per commerciale? Il comune di Sermoneta lo fa organizzando una visita guidata nel borgo medievale in collaborazione con l’Associazione Meraviglia.

In programma per la serata di lunedì 31 ottobre a partire dalle ore 21.00 la visita guidata “Fantasmi, misteri e paure nel borgo di Sermoneta”. Un’esperta guida turistica affiancata da un attore condurrà il pubblico alla scoperta di misteri e leggende nate nell’antico borgo e tramandate per secoli.

Un modo originale per visitare i luoghi meno conosciuti del borgo e rivivere insieme le storie che i sermonetani nelle serate accanto al fuoco scoppiettante hanno raccontato ai propri bambini per intere generazioni.

L’appuntamento

È dunque per lunedì 31 ottobre alle ore 21.00. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando il numero 3332742716.