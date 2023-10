Halloween a Cisterna: un pomeriggio di divertimento in piazza

La festa “più terrificante” dell’anno arriva anche a Cisterna: nel pomeriggio di martedì 31 ottobre il centro città si animerà di fantasmi, zucche, artisti di strada e shopping in una manifestazione organizzata grazie alla collaborazione del Consiglio comunale dei giovani, l’Amministrazione comunale e l’Associazione Commercianti del Centro.

Lungo corso della Repubblica dalle 16.30 alle 19.30 si terranno spettacoli di animazione per bambini e giovani con pirati, performance di magia, gag comiche, truccabimbi e tante altre sorprese.

Gli utenti e operatori dell’associazione ONMIC e del Centro Diurno Agorà effettueranno decorazioni a tema e ci saranno scherzetti e dolcetti per tutti.

In occasione della manifestazione è stata disposta la regolamentazione a carattere provvisorio della viabilità con divieto di sosta e rimozione forzata nonché sospensione della circolazione veicolare dalle ore 15:30 alle ore 19:30 di martedì 31 ottobre 2023, e comunque fino al termine della manifestazione, su Corso della Repubblica dall’intersezione con Via Rossini/Via Manzoni fino all’intersezione con P.zza Battisti, e su Largo Risorgimento è consentita la circolazione solo in uscita da Via Mazzini verso Via R. Pilo e Viale Giovane Europa.