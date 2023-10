Festa incantata di Halloween a Formia

Anche Formia festeggia Halloween con una serie di attività pensate per i cittadini più giovani organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Sabato 28 ottobre dalle 17 alle 20 presso la sala Falcone-Borsellino, in Piazzetta Municipio si terrà una festa piena di divertimento e magia per tutti i bambini. Un modo simpatico per festeggiare in sicurezza e garantire il divertimento per tutti i bambini.

Tra le varie attività ci sarà anche il concorso per il costume più originale, sarà premiata la creatività e la fantasia dei partecipanti.

L’appuntamento

È per sabato pomeriggio a Formia. La partecipazione è gratuita.