A Priverno: un halloween da paura

Un modo originale per celebrare una delle feste più "spaventose" dell'anno: arriva un laboratorio-visita guidata dedicata a bambini e bambine dai 6 anni in su.



Nel pomeriggio di domenica 29 ottobre si potrà realizzare insieme una lanterna utilizzando tutta la creatività, poi con la sua luce soffusa andare a esplorare gli ambienti più nascosti e misteriosi del Convento di Santa Chiara.



Dalla casina medievale ai magazzini di scavo, ricchi non solo di materiali e reperti provenienti da Privernum, ma anche di strumenti didattici utili per scoprire la disciplina dell’archeologia e i contesti in cui possono imbattersi gli archeologi quando sono a lavoro.

L'appuntamento

È dunque per domenica 29 ottobre alle ore 16.00 presso l'Auditorium Santa Chiara a Priverno, per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare via email scrivendo all'indirizzo musarchpriverno@gmail.com o contattando i numeri 3472330723 / 3491814504.