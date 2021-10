Al Doolin Halloween Night con musica irlandese

Una trad session irlandese nel pub più irlandese della città! Domenica 31 ottobre all'Irish Pub Doolin si festeggia Halloween sulle note di una vera session di musica tradizionale irlandese.



Ma cos'è veramente una Irish trad session? Una session di musica irlandese è un incontro informale tra musicisti che condividono un repertorio comune composto da jigs, reels, polkas e altri "tunes" - come vengono chiamati in inglese i brani tradizionali - suonati solitamente in set. La session non è solo un'occasione per tramandare e rinnovare la musica tradizionale, ma anche un'importante momento di condivisione sociale per chiunque desideri celebrare l'irlandesità nel mondo.

In occasione della serata di Halloween si esibiranno Emiliano Bruni alla chitarra, Christy Leahy all'organetto irlandese e Emanuele De Simone al banjo e mandolino.

L'appuntamento

È dunque per domenica 31 ottobre al Doolin di Latina, è gradita la presenza in maschera.

