A Formia va in scena Hansel&Gretel

Secondo appuntamento con la rassegna Famiglie a Teatro a cura del Teatro Bertolt Brecht di Formia e ospitata presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih.

Andrà in scena domenica 19 novembre una fiaba classica Hansel&Gretel che ancora oggi ha molto da insegnare a grandi e piccini. In scena c’è la compagnia Gli Sbuffi di Castellammare di Stabia in particolare Martina Amato e Roberto Fiorentino.

Il classico dei Fratelli Grimm vede i due poveri fratellini abbandonati nel bosco dai genitori perché troppo poveri per allevarli che si ritrovano ad affrontare terribili esperienze, non ultima una strega che vuole metterli all’ingrasso per mangiarli, e aguzzare il loro ingegno per mettersi in salvo.

In scena accanto agli attori dei pupazzi il testo è riadattato da Aldo De Martino che ne cura anche la regia.

L’appuntamento

È dunque per domenica 19 novembre alle ore 17.30 presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia. Per informazioni e prenotazioni 327 3587181.