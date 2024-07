Heroes and Monsters: il grande rock a San Felice Circeo

Proseguono gli eventi al Montenero Summer Village: ogni sera ottimo cibo e grande musica fino al 1 settembre.

Dopo tante tribute band di qualità, arriva a San Felice un evento imperdibile per gli amanti del rock: farà tappa in provincia di Latina il tour Heroes and Monsters.

Il trio composto da Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, Will Hunt, batterista degli Evanescence e Todd Kerns, bassista e cantante di Slash (fondatore e lead guitar dei Guns and Roses) e di The Conspirators, la band che accompagna Myles Kennedy, è nato durante la pandemia e si è consolidato con l’uscita dell’album “Angel never sleep”.

Durante il concerto il trio presenterà brani inediti e grandi successi rock internazionali.

L’appuntamento

È per mercoledì 17 luglio a San Felice Circeo, l’ingresso è gratuito.