Al Jet Set di Terracina Dèjà vu il live show di Holly’s good e il neomelodico di Andrea Sannino

Il locale della Riviera di Circe questo venerdì 17 dicembre presenta al pubblico uno show di altissimo livello.

Le sonorità tutte partenopee irromperanno sul palco con Andrea Sannino celebre cantante, attore ed autore, che affiancherà il live show Dèjà Vu della sempre più sorprendente e bionda Holly’s Good.

La performer e producer internazionale, infatti, oltre a vantare un titolo mondiale conquistato come “Most Classic”, alla Burlesque Hall of Fame di Las Vegas nel 2019 - ha ideato, e coreografato un nuovo numero, con la sua crew le Good Girls e i Bad Boys, che prende ispirazione direttamente dai fasti degli show internazionali di Broadway, retaggio delle sue numerose esperienze a New York. Una Broadway Dance che lascerà assolutamente tutti a bocca aperta.

Ma non c’è Déjà Vu senza la voce unica ed insostituibile di Valentina Naselli, cantante ufficiale del live show, che interpreta con grande maestria le grandi hit internazionali che sono il cuore pulsante di tutto lo show, una vera e propria colonna sonora, interpretata dal vivo. La Naselli ha una capacità vocale assolutamente unica ed una tecnica sopraffina che l’hanno portata ad essere già protagonista sui palchi dei più grandi musical nazionali.

Come sempre sarà il corpo di ballo ad accompagnare tutto il live show: Martina Cariello, Flavia Franconi, Angela Caputo, Lucia Bini, Chiara Giaffreda, Alessandra Egidi, Monica Guida, Andrea Cavalieri e Andrea Pozzi spazieranno dalla tecnica classica fino ad arrivare al liquid motion, fino ad arrivare a contaminare il funky con l'hip hop.

Ma da Broadway a Parigi il passo è breve, atmosfere sfrenate da Moulin Rouge con uno strepitoso e scatenato Can-Can, dove oltre alla bravura dei ballerini professionisti sarà lo sfarzo dei costumi ad abbagliare letteralmente gli spettatori.

Bianco, rosso (gli splendidi tutù rossi sono stati forniti dalle sartorie che collaborano con il Teatro dell’Opera di Roma) blu in onore dei cugini francesi, ma, soprattutto bustini, piume di struzzo, lustrini e paillettes, che adorneranno le Good Girls, provenienti proprio dalle stesse mani esperte delle sartorie che confezionano gli abiti del Moulin Rouge e del French Kiss di Parigi, e ci faranno rivivere le atmosfere dei celebri locali notturni all’ombra della Torre Eiffel.

Uno show che trascinerà il pubblico da Napoli a Parigi, passando per Broadway, ma soprattutto, che farà amare la Riviera di Circe e lo spettacolare Jet Set Club.