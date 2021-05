Humana in concerto sul lungomare di Latina

Prezzo non disponibile

Sebbene nel rispetto delle norme anti COVID, con ingressi contingentati e distanziamento di sicurezza, torna finalmente la musica dal vivo. Venerdì 28 maggio al Blanco (ex Barakka Beach) sul lungomare di Latina si esibiranno gli Humana.

Humana è una band che propone rock elettronico fondata nel 2012 da Daniele Iudicone (voce, testi e melodie) e Lorenzo Sebastiani (produzione, registrazione, musiche e arrangiamenti).

La band ha all’attivo due album: l’omonimo Humana del 2012, dieci brani originali di rock elettronico dalle atmosfere cupe; e Karma del 2018 un concept album che si rifà alle atmosfere di Blade Runner e propone un racconto distopico e fantascientifico. Il terzo album è attualmente in lavorazione.

Oltre ai brani originali gli Humana propongono, sia nei live che nei loro dischi, celebri cover di brani come "Punk Prima di Te" di Enrico Ruggeri e Rock n’Roll Robot di Alberto Camerini. Durante il concerto che terranno al Blanco, gli Humana proporranno anche un omaggio a Chester Bennington compianto frontman dei Linkin Park.

A tutti coloro che si iscriveranno per tempo, prenotando il proprio posto compilando il modulo on line, saranno dati in omaggio i primi due album della band.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 28 maggio alle ore 20.00 presso il Blanco (ex Barakka Beach).

