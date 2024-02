I colori dei saturnali: ad Aprilia la mostra collettiva

Orario non disponibile

“I colori dei Saturnali. Collective Art Exhibition” In occasione dei festeggiamenti del Carnevale apriliano fioriscono le iniziative artistiche volte a valorizzare una lunga tradizione carristica e di folklore cara agli abitanti.

Per l'occasione l'associazione culturale “Radici con le ali” organizza una collettiva di artisti nei locali del negozio “Tiffany” in piazza Roma con il patrocinio del comune di Aprilia e della Pro Loco cittadina. La fortunata intuizione di portare la cultura tra la gente, fuori dai soliti circuiti destinati allo scopo, sta prendendo sempre più piede nella città pontina che si ispira alle realtà delle grandi città cosmopolite grazie ai contributi di un tessuto sociale composito e vivace.

La mostra ha un titolo simbolico: “I colori dei Saturnali. Collective Art Exhibition”, ispirandosi proprio ai Saturnali, o Saturnalia, una delle più diffuse e popolari feste religiose di Roma antica che si celebrava ogni anno dal 17 al 23 dicembre in onore di Saturno, antico dio romano della semina. I Saturnali, per il loro carattere, ricordano assai da vicino il nostro carnevale che trae le proprie origini dai festeggiamenti della Roma antica o dalle feste dionisiache del periodo classico greco, secondo alcune teorie. Una festa che conosce diverse interpretazioni ed esercita una forte fascinazione per la sua potenza catartica nella liberazione delle energie umane.

Il taglio del nastro è programmato per il 7 febbraio alle 18.00 ma sarà preceduto da un'estemporanea di pittura che vedrà protagonisti i ragazzi delle scuole apriliane insieme agli artisti partecipanti. La prima giornata del vernissage si articolerà secondo un programma che intende coinvolgere cittadini e autori delle opere esposte, in totale sinergia tra artisti e visitatori della mostra che sarà visitabile fino al 13 febbraio, giornata del finissage di chiusura.

Gli artisti in catalogo sono Biancorovo, Claudio Cottiga, Antonio De Waure, Graziella Dell'Unto, Massimiliano Drisaldi, Rosa Fucale, Daniela Fugazzaro, Claudia Grigatti, Marta Magliocchetti, Erika Mallardi, Federica Manzini, Dino Massarenti, Simonetta Massari, Mesailes, Aleandro Nardinocchi (grande artista scomparso e presente con un'opera concessa dalla famiglia), Claudia Riccardi, Cristiana Sadocco, Smedu.

Presenterà l'evento la scrittrice e giornalista Antonella Rizzo; l'intrattenimento musicale sarà a cura di Lavinia Di Gisi.

La mostra “I colori dei Saturnali” rappresenta la volontà della comunità artistica e associazionistica della città di supportare un impegno importante come la realizzazione delle grandi opere dei maestri carristi, e concorrere alla crescita di un evento che si prefigge di rappresentare uno dei cavalli di battaglia dell'identità culturale della città di Aprilia. È necessario superare i propri confini per trovare le proprie radici, proprio come nelle intenzioni dell'associazione “Radici con le ali”.