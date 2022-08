I Latinapoli in concerto nei Giardini del palazzo comunale

Nell'ambito di Latina Estate, la rassegna di eventi per la bella stagione organizzata dal Comune di Latina è in programma sabato 13 agosto il concerto de I Latinapoli.

I Latinapoli sono musicisti di diversa estrazione e provenienza, ma accomunati da una grande passione: la canzone classica e popolare napoletana. Un repertorio musicale che va dagli inizi dell'ottocento all'immediato secondo dopoguerra, che si spinge fino agli anni '60 con Carosone e Modugno.

La voce di Silvia Salvatori, la voce e la chitarra di Mimmo di Francesco, la fisarmonica di Roberto Zorzo, la sezione ritmica di Raffaele Mazzarella alle percussioni, Emanuele Corbi alla batteria e Luca Cantarelli al basso elettrico, si incontrano sul palco per riproporre i grandi temi della canzone napoletana, utilizzando le più disparate contaminazioni provenienti da culture e generi musicali diversi. Brani come: Luna rossa, Malafemmena, Tu si na cosa grande, Rumba scugnizza, Canzone appassiunata, Dicitencello vuje, Cicerenella, A tazza e cafè, Indifferentemente, Na sera 'e maggio, Tammurriata nera e tanti altri, sono offerti al pubblico in chiave moderna, spesso ballabili, divertenti e mai scontati.

L'appuntamento

Il concerto è dunque in programma sabato 13 agosto dalle 21 nei Giardini del palazzo comunale in piazza del Popolo.