Aprilia celebra i suoi “Maestri” con una serie di mostre antologiche

Arriva ad Aprilia un percorso artistico che racconta e celebra gli artisti e le artiste che hanno contribuito a creare l’identità culturale della città: una serie di mostre e attività culturali che saranno ospitate dalla Biblioteca Comunale, organizzate dal Comune e dalla Pro Loco di Aprilia.

Dall’8 aprile al 29 maggio si terrà infatti la rassegna d’arte contemporanea I Maestri, esporranno a turno quegli artisti apriliani di nascita o d’adozione che hanno contribuito con le loro opere a fare scuola in un periodo, quello degli anni ’90 in particolare, che è stato particolarmente felice e ricco di stimoli grazie all’attività dell’Associazione Gruppo Arte Mediterranea e alle iniziative conosciute come ApriliArte.

Presso la sala Manzù della biblioteca comunale quindi si potranno ammirare le personali e antologiche di alcuni grandi artisti locali: dall’8 al 17 aprile saranno esposte le opere di Antonio De Waure, dal 22 aprile al 1 maggio quelle di Dino Massarenti, dal 6 al 15 maggio i lavori di Massimiliano Drisaldi e dal 20 al 29 maggio quelli di Claudio Cottiga.

Le esposizioni sono a cura di Federica Calandro.

L’appuntamento

È dunque da sabato 8 aprile a lunedì 29 maggio presso la sala Manzù della Biblioteca Comunale di Aprilia. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.