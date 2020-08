I Suoni del Lago: weekend di musica dedicato al cinema

Come ogni estate, torna puntuale a Sabaudia la rassegna musicale I Suoni del Lago, oltre il Giardino, giunta alla sua V edizione.

La rassegna di musica jazz, classica, tango e crossover, in occasione dei Sabaudia Studios Festival della Commedia Italiana che si terrà in piazza del Comune, proporrà un fine settimana di musica dedicato al cinema con due concerti di altissimo livello in programma per venerdì 7 e sabato 8 agosto.

Nella serata di venerdì a partire dalle 21.30 si terrà un Omaggio a Ennio Morricone, ad esibirsi I Suoni del Lago Sextett, una ensemble formata da musicisti dell’Accademia di Santa Cecilia e della Roma Sinfonietta che hanno collaborato per anni con il Maestro Ennio Morricone, che eseguiranno le colonne sonore più celebri del Maestro in sincro con la proiezione delle immagini dei relativi film.

Sabato sera largo al jazz on l’Omaggio a Federico Fellini proposto dai Basso Profilo, trio jazz composta da Giovanni Tommaso al contrabbasso, Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica.

L’appuntamento

È per venerdì 7 e sabato 8 agosto alle ore 21.30. L’ingresso è gratuito ma con posti limitati (massimo 500 persone).

