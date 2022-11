I Tempi della Pittura: la collettiva di artisti pontini al Chiostro della Stoà

Sarà inaugurata venerdì 25 novembre la collettiva I tempi della pittura. Percorsi di memoria, una mostra a cura di Laura Cianfarani, Alberto Serarcangeli e Marcello Trabucco, che sarà ospitata presso il Chiostro della Cultura Stoà fino al 3 dicembre.

Una mostra che vuole raccontare l’evoluzione, il percorso di sedici artisti che hanno mosso i primi passi nel mondo dell’Arte nella Latina degli anni ’70.

In esposizione un’opera degli esordi e una attuale “non tanto per fare un punto della situazione – scrive Laura Cianfarani – ma quasi per gioco, per vedere dove la vita, e l’arte, li hanno portati, certi di non essere comunque arrivati”.

Pittori, scultori, incisori, architetti: sedici personalità molto diverse che si trovano ad operare a Latina nello stesso periodo, prendendo ognuna la propria strada secondo la propria sensibilità e le proprie inclinazioni.

“Sebbene la diversità e l’unicità di ognuno renda impossibile parlare di una scuola – prosegue Laura Cianfarani – è pur vero che l’interrogarsi sull’arte che vede protagonista il capoluogo pontino dal Ventennio in poi, dà adito alla riflessione sul ruolo della memoria e sull’importanza del suo recupero, imprescindibile per identificarsi in una collettività cittadina, elemento tanto necessario quanto più se ne sente la mancanza. Ed è proprio la memoria il fulcro della mostra”.

In esposizione si potranno ammirare le opere di: Sergio Ban, Ezio Colosimo, Giuseppe Coluzzi, Giuseppe Di Salvo, Roberto Fabiani, Antonio Farina, Venanzio Manciocchi, Generoso Mancinelli, Alberto Manzetti, Patrizio Marafini,Leone Marcucci, Francesco Martelli, Osvaldo Martufi, Addis Pugliese, Alberto Serarcangeli e Marcello Trabucco.

L’appuntamento

È presso il Chiostro della Cultura Stoà venerdì 25 novembre alle 17.30 per l’inaugurazione e fino al 3 dicembre tutti i giorni dalle 18 alle 20.