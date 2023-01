Ibrida – Hybrid: la personale di Marco Cavalieri allo Spazio COMEL

Con l’anno nuovo proseguono le attività dello Spazio COMEL di Latina che dopo la collettiva di successo dedicata alla calcografia che immortala il territorio pontino, cambia totalmente genere proponendo la personale dell’artista Marco Cavalieri: Ibrida – Hybrid.

Marco Cavalieri, pittore e scultore romano, propone una serie di sculture realizzate con materiali di recupero, in particolare metalli come acciaio inox, ferro e alluminio, che vedono protagoniste figure immaginarie e fantastiche tratte da un futuro in cui esseri viventi e macchine si fondono in creature dalle mille possibilità.

Un gioco polimaterico che, tra sogno e incubo, riflette sull’uso che si fa della tecnologia, troppo spesso demonizzata perché si sposta l’attenzione sull’oggetto piuttosto che sull’umanità e le sue inclinazioni distruttive e autodistruttive.

Marco Cavalieri è una vecchia conoscenza dello Spazio COMEL che nel 2018 è stato finalista dell’edizione Armonie in Alluminio del Premio COMEL, durante il quale è stato insignito della menzione speciale della giuria per l’opera My Time. Grafico, illustratore oltre che scultore, esprime attraverso l’arte una forte esigenza comunicativa che entra in profondo contatto con l’osservatore creando un mondo fantastico nel quale riconoscere forme, emozioni, significati.

La mostra, a cura dell’artista, performer e docente Francesca Nesteri, sarà inaugurata sabato 14 gennaio alle ore 18.00 e rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 29 gennaio.