Il 900 di Emilio Greco: quattro appuntamenti a Sabaudia

Quattro fine settimana al Museo Emilio Greco di Sabaudia per conoscere meglio lo scultore siciliano, che tanto ha amato la città delle dune, e al quale Sabaudia ha dedicato il suo museo principale.

A partire da sabato 5 e fino al 27 febbraio si terrà la rassegna “Il ‘900 di Emilio Greco” una serie di incontri per approfondire i vari aspetti della vita e dell’opera di Emilio Greco organizzati dall’Associazione Sabaudia Culturando, con il finanziamento della Regione Lazio.

Sabato 5 febbraio si terrà l'incontro Dante visto da Emilio Greco, partendo dall’illustrazione della moneta che Emilio Greco realizzò in onore di Dante Alighieri, si terrà un omaggio in musica e versi al Sommo Poeta.

Sabato 12 febbraio si terrà il secondo appuntamento della rassegna, Emilio Greco:l'artista in-verso: una lettura delle sue poesie per scoprire i mille talenti dello sculture.

Il penultimo appuntamento della rassegna Passione scolpita nella sabbia : Emilio Greco e Sabaudia è in programma per domenica 20 febbraio e si focalizzerà sul legame di Emilio Greco con la città di Sabaudia, il suo amore per le bellezze naturalistiche e architettoniche della città, che gliel’ha fatta prediligere tra tante località italiane e straniere.

La rassegna si concluderà domenica 27 febbraio con l’evento “In viaggio con Emilio Greco”, durante il quale si delineerà la figura di Emilio Greco e della sua arte nel panorama artistico internazionale, approfondendo le sue esposizioni all'estero ed esplorando il retaggio lasciato nel mondo.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito ma con l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2, di esibire il green pass e di effettuare la prenotazione chiamando il numero 342.1789367.