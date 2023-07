A Bassiamo arriva la rassegna enogastronomica: Il Borgo del Gusto

Bassiano accoglie una rassegna enogastronomica di prodotti tipici: la prima edizione de Il Borgo del Gusto.

Sabato 22 e domenica 23 luglio nel centro storico arriveranno degustazioni, musica dal vivo, artisti di strada, area gioco per i bambini e una zona dove degustare vini, birre artigianali e prodotti tipici del territorio.

In piazza Giacomo Matteotti si posizioneranno una serie di truck food dove mangiare cibo da strada, non mancheranno un’area espositiva dove degustare e acquistare prodotti tipici e lavori artigianali e un’area gonfiabili dove far giocare in sicurezza i bambini.

Con l’acquisto di un ticket speciale si potrà partecipare al percorso degustazione di vini e birre realizzati da produttori locali: - Bersano Vini; Vespa Cantine; Pighin Vini; Antinori Santa Caterina; Gianmarco Iachetti; Tenuta Iacoangeli; Cantine Il Moro; Vin Viandante; Cantina Rampelli; La Valle del Falco; Casale del Giglio; Cantina il Quadrifoglio; B Four Beer; Birrificio di Roma.

L’appuntamento

È per sabato 22 e domenica 23 luglio a partire dalle ore 18.00. Sarà possibile lasciare l’auto presso il Prato del Principe e utilizzare l’apposito servizio navetta.