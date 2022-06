Il Collettivo Creativo Latina presenta "Il cammino delle streghe"

Sabato 18 giugno a partire dalle 18, presso l'Arena Museo Civico Duilio Cambellotti di Latina, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato l'Associazione Collettivo Creativo Latina, in collaborazione con l'Associazione Arte Migrante, presenterà l'antologia "Il cammino delle streghe", edito da Edizioni All Around.

Si tratta del terzo progetto letterario del Collettivo, questa volta cartaceo, che ha iniziato a delinearsi dal desiderio di dar voce a storie e leggende delle regioni della nostra penisola per valorizzare il territorio e al contempo fornire nuove interpretazioni. Uno dei racconti in particolare, "Mi chiamo Amina, la strega dall'occhio guercio" dell'autrice Sarra Marzuki, toccherà i temi che rispecchiano a pieno il senso più profondo dell'evento.